“SuperFrescato”, a Calenzano e Poggio a Caiano sotto l’albero arrivano anche le aperture domenicali

CALENZANO – E’ un’opportunità in più per tutti i clienti, quelli più affezionati e quelli che magari arriveranno grazie a questa nuova iniziativa de “Il SuperFrescato” nei cui punti vendita tutti i giorni freschezza e convenienza sono di casa. Dal 10 dicembre, infatti, e poi anche nelle settimane successive, nei due punti vendita di Calenzano e Poggio a Caiano si potrà fare la spesa anche la domenica: a Calenzano in via Salvanti con orario 9-13 e 15.30-19.30, a Poggio a Caiano in via Statale 7, località Poggetto, dalle 8.30 alle 13.30. Ma non è finita qui perché sempre in occasione delle aperture domenicali è previsto uno sconto del 10% nel reparto ortofrutta.

Il punto vendita di Calenzano si trova all’interno del Parco commerciale Franceschini. Dove tutto è iniziato: il “SuperFrescato” nasce infatti qui nel 2001 e si caratterizza per la grande offerta nei reparti freschi, di frutta e verdura, macelleria e gastronomia. Ma il “SuperFrescato” è anche affiliato Dpiù, ha un grande assortimento di prodotti Discount e oltre mille prodotti di marca, con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati su cui sbizzarrirsi con i propri acquisti. Non a caso, la sede è vicinissima all’uscita dell’autostrada A1 di Calenzano, è facilmente raggiungibile ed è dotata di un grande parcheggio. Anche a Poggio a Caiano la posizione è strategica, lungo la strada che dal comune mediceo si dirige verso Pistoia.

Fra le altre particolarità da segnalare, anche queste segno di un rapporto estremamente fidelizzato con la propria clientela, lo sconto del 15% su tutta la merce in cassetta che viene applicato il mercoledì e il venerdì. Sconto che invece tutti i giorni dopo le 18.30 riguarda i prodotti in foglia, sia sfusi che a cassetta. C’è poi l’offerta “Up”, che prevede uno sconto del 30% su un acquisto di oltre 2 chilogrammi del prodotto segnalato in negozio. Pochi ma significativi esempi di un lavoro che va avanti da 22 anni, un caso unico nello scenario della distribuzione dove i consumatori restano sempre soddisfatti sia per la merce acquistata che per le proprie tasche.