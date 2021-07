“Supersocrates” nel giardino del Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “Supersocrates. Table Soccer theatre” è il titolo dello spettacolo di calcio, democrazia e marionette, in scena mercoledi 28 e giovedi 29 luglio alle 21.30 nel giardino del teatro della Limonaia, di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni, produzione Atto Due e Cambusa Teatro.

Lo sfondo è quello di uno scalcinato studio televisivo che manda in onda il programma Supersocrates. I due in scena ci raccontano, con parole, immagini e marionette, la storia di un calciatore che porta il nome di un filosofo, che si laurea in medicina e diventa campione del futebol. Non mancano colpi di scena, né di pistola, che ci raccontano la sua avventura con la Democracia Corinthiana, la sua squadra di calcio che si trasforma in un’autogestione a tutti gli effetti, nonostante la dittatura militare dell’epoca. La marionetta del Doutore quelle dei suoi fantastici compagni dribbleranno gli avversari e il regime. Ci saranno maschere, fuochi d’artificio e samba, non tifare Democracia Corinthiana sarà praticamente impossibile e l’atmosfera da stadio arriverà fino agli spettatori, chiamati sulfinale adessere una vera e propria tifoseria. Ingresso 15 euro intero – 13 euro soci Unicoop e Arci prenotazione obbligatoria: prenotazioni@teatrolimonaia.it – 393 8120835