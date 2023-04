“Sussidiarietà e sviluppo sociale”: a Firenze si presenta il rapporto

CAMPI BISENZIO – “Sussidiarietà e… sviluppo sociale” è il titolo del rapporto realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat che sarà presentato venerdì 21 aprile alle ore 18 all’Auditorium Fondazione CR Firenze in via Folco Portinari 5. Presenterà il rapporto Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Interverranno Dario Nardella, sindaco di Firenze, Filomena […]

CAMPI BISENZIO – “Sussidiarietà e… sviluppo sociale” è il titolo del rapporto realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat che sarà presentato venerdì 21 aprile alle ore 18 all’Auditorium Fondazione CR Firenze in via Folco Portinari 5. Presenterà il rapporto Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Interverranno Dario Nardella, sindaco di Firenze, Filomena Maggino, professoressa di Statistica Sociale all’Università La Sapienza di Roma, e Andrea Mati, Cooperativa sociale Puccini Conversini. L’iniziativa è in collaborazione con Cdo Compagnia delle Opere, Cesvot, Fondazione CR Firenze, Centro Culturale Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze.