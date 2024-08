“Sussulti”: il festival di teatro e trasformazione sociale a Firenze dal 30 agosto

FIRENZE – Arte scenica e temi sociali al centro di Sussulti, il festival di teatro e trasformazione sociale in programma dal 30 agosto al 29 settembre al Teatro Brillante – Nuovo Teatro Lippi di Firenze e nell’area periferica circostante. L’iniziativa, promossa dall’associazione Culturale “Sfumature in Atto”, rientra nell’ambito di “Estate Fiorentina 2024”, la rassegna organizzata dal […]

FIRENZE – Arte scenica e temi sociali al centro di Sussulti, il festival di teatro e trasformazione sociale in programma dal 30 agosto al 29 settembre al Teatro Brillante – Nuovo Teatro Lippi di Firenze e nell’area periferica circostante. L’iniziativa, promossa dall’associazione Culturale “Sfumature in Atto”, rientra nell’ambito di “Estate Fiorentina 2024”, la rassegna organizzata dal Comune di Firenze. “È un festival che avevamo in mente di realizzare da tempo, – ha detto il direttore artistico Daniele Giuliani – un progetto che nasce dalla volontà di coniugare il teatro di alta qualità con tematiche sociali come l’ambiente, l’empowerment femminile e l’inclusione”..

Ad aprire il programma, nelle giornate del 30 e 31 agosto, un’anteprima che prevederà un laboratorio teatrale dedicato ai più piccoli e una Green Theatrical Walk. A seguire, quattro importanti spettacoli presentati da compagnie nazionali, tra cui “Memorie dal Reparto N°6” del Teatro Nucleo e “Nessun Elenco di Cose Storte” di Atto Due. Da segnalare lo spettacolo “Dalser. La Mussolina”, progetto di Multiversoteatro nato dall’idea di Michela Embrìaco ad Angela Dematté di scrivere una drammaturgia originale incentrata sul rapporto tra fascismo e stereotipi di genere. Infine, a chiudere il festival un laboratorio di creazione urbana condotto da Natasha Czertok del Teatro Nucleo.

Il festival vedrà la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia come Multiverso Teatro (Trento), Teatro Nucleo (Ferrara), Teatro Ridotto (Bologna), Laboratorio Nove e Atto Due (Firenze). Non solo teatro, ma anche talk e momenti di confronto con attori ed esperti per riflettere sulle tematiche affrontate alla fine di ogni spettacolo e aprire un dialogo continuo tra teatro e impegno sociale. Per consultare il programma del festival: https://www.sfumatureinatto.org/festival-sussulti-firenze/.

Sara Coseglia