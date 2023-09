“Sussulti Metropolitani”: a Campi Bisenzio l’ultima tappa del festival teatrale. Tutti gli appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Stefano Massini, unico autore italiano vincitore di un Tony Award, Luca Barbarossa e Vladimir Luxuria: saranno loro alcuni dei protagonisti dell’ultima tappa di “Sussulti Metropolitani”, il festival diffuso di teatro, danza e musica sulla Città Metropolitana fiorentina che quest’anno festeggia la quarta edizione con un cartellone per ogni tipo di pubblico, tutto a ingresso gratuito. Appuntamento dal 7 al 10 settembre al Parco Masaccio di Campi Bisenzio per l’iniziativa a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con il contributo del Comune di Campi Bisenzio, con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli e una rassegna resa possibile grazie al contributo di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Barberino-Tavarnelle, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Scandicci e Comune di Sesto Fiorentino (necessaria la prenotazione via e-mail a sussultimetropolitani@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 346 3038170. Info www.teatrodante.it).

Si parte giovedì 7 settembre alle 21.15 con “La verità, vi prego, sull’amore” prodotto da Savà Produzioni Creative e Otrlive, spettacolo omonimo del capolavoro del poeta Wystan Hugh Auden con Stefano Massini e Luca Barbarossa, che racconteranno e canteranno l’amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato attraverso testi inediti degli autori in cui le storie si intrecciano con canzoni d’autore per coinvolgere il pubblico in un gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni e sensibilità. Si prosegue sabato 9 settembre alle 21.15 con “Princesa” con Vladimir Luxuria, uno spettacolo con la regia di Fabrizio Coniglio che riprende il titolo da una famosa canzone di Fabrizio De André e che racconta la storia di Fernanda Farias De Albuquerque, nata in un corpo che non riconosce. Al centro c’è un viaggio, difficile e disperato, che parte da un piccolo paese rurale del Brasile per arrivare alle grandi metropoli europee e che si trasforma anche in una ricerca costante di un’identità emotiva. Conclusione domenica 10 settembre alle 21.15 con “La strada dritta” di e con Andrea Bruno Savelli e con Nicola Pecci, la storia dell’Autostrada del Sole, simbolo di modernità e dell’unità d’Italia, necessaria per rinascere dopo la distruzione del territorio della penisola dopo la seconda guerra mondiale.

Da non perdere le attività per bambini: giovedì 7 settembre alle 18 il laboratorio di teatro in lingua inglese “Let’s play” con Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero, venerdì 8 settembre alle 21.15 “Ravanellina”, di e con Eleonora Angioletti con la regia di Giorgio Castagna, una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, che non dimentica le versioni di Giambattista Basile e Italo Calvino, che racconta la storia di una ragazza in viaggio dentro il suo baule che, il giorno del suo compleanno, decide di raccontare agli invitati alla festa tutta la sua storia. Sabato 9 settembre alle 18, invece, è la volta di “Lettori attori”, con Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero, uno spettacolo in cui i bambini sono chiamati a partecipare attivamente e stimolati a esprimere la loro creatività diventando attori per un giorno. Conclusione domenica 10 alle 18 con “Piazza Italia”, con Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero in un viaggio geograficamente fantastico tra nomi bizzarri e storie straordinarie nel paese più bello del mondo: l’Italia.