Sussulti Metropolitani: al parco di Quinto Basso il festival di teatro e musica

SESTO FIORENTINO – Dal 25 al 29 agosto nell’anfiteatro del parco di Quinto Basso si terrà la seconda edizione del festival della Piana Sussulti Metropolitani. Tra gli ospiti: Alessandro Haber, Alessandro Paci, Lorenzo Baglioni.

La prima edizione del festival, a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti, si è tenuta a Campi Bisenzio e ora a Quinto Basso propone cinque giorni di eventi di teatro, musica, letture animate, laboratori per bambini, per rilanciare la fruizione e le sinergie culturali della città metropolitana di Firenze, tutto ad ingresso libero su prenotazione. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Sesto Fiorentino, all’interno di “Quinto Social Street”, progetto finanziato dalla Regione Toscana. Sussulti Metropolitani hail patrocinio e il sostegno anche di Città Metropolitana di Firenze, con il contributo del bando “Emergenza Cultura” promosso da Fondazione CR Firenze per sostenere il comparto dello spettacolo dal vivo e le iniziative culturali, in collaborazione con Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Scandicci, Comune di Signa, Comune di Lastra a Signa.

Ad aprire il festival, mercoledi 25 agosto alle ore 21.30 sarà “Matrimonio per caso“, nuovissima produzione del Teatrodante Carlo Monni, fresco del debutto alla Versiliana, per la regia di Andrea Bruno Savelli, con Alessandro Paci e Diletta Oculisti, su musiche di Oliver Lapio. Venerdì 27 sul palco Lorenzo Baglioni in “Siamo le foto che scartiamo“, di e con Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni, con la partecipazione di Damiano Sardi, Produzione Ridens. Novanta minuti di energia, idee, risate e tanta tanta musica in uno show tra novità e successi del cantautore. Sabato 28 si terrà “Haber, le sue canzoni e Bukowski“, di e con Alessandro Haber e con Sasà Flauto, che lo affiancherà con chitarra e voce, ed il talentuoso pianista Fabrizio Romano. Ogni giorno alle ore 18.30 ci saranno letture animate e laboratori per bambini e famiglie: “Animali parlanti e dove ascoltarli“, tra racconti e origami, con Valentina Cappelletti, Guido Materi, Emanuel Baldi e Bernardo Gambassi (25/08, dai 5 ai 10 anni); “Let’s play“, laboratorio di teatro e lingua inglese, con Valentina Cappelletti e Cristina Pellissero (26/08, dai 6 ai 10 anni); “La rapa gigante“, in cui due artisti girovaghi, con valigie piene di storie, girano per il parco in cerca di pubblico, con Manola Nifosi e Sergio Aguirre (27/08); “Un parco da paura“, itinerario teatrale al calar del sole con storie da rabbrividire ma anche ridere a crepapelle (27/08, dai 6 ai 10 anni); “La marcia degli alberi“, in cui un botanico/attore guiderà gli spettatori in un appassionante percorso, fatto di domande ma soprattutto straordinarie risposte, di Andrea Bruno Savelli con Leonardo Paoli (28/08, dai 6 anni).