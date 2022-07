“Sussulti Metropolitani”, il festival cala il poker e si estende in quattro Comuni della Piana

FIRENZE – Festeggia la terza edizione “Sussulti Metropolitani”, il festival che dal 4 agosto al 3 settembre proporrà 13 giornate di eventi tra teatro, danza e musica con ospiti quali Federico Rampini, Lodo Guenzi, Ezio Mauro, Alessandro Paci, Chiara Francini e Andrea Bruni. Quattro i Comuni che partecipano all’iniziativa a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli: Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Sesto Fiorentino.

L’obiettivo, infatti, è quello di rilanciare le sinergie culturali dell’area metropolitana offrendo un calendario di iniziative per ogni tipo di pubblico, tutte a ingresso gratuito. Tra i protagonisti, oltre ai nomi già citati, anche Nicola Pecci, Emiliano Buttaroni, Antonio Petrocelli, Diletta Oculisti, Mauro Monni e la compagnia Kinesis Danza; grande attenzione anche ai più piccoli, con attività dedicate a loro ogni pomeriggio (necessaria la prenotazione, info www.teatrodante.it). Dopo una prima edizione a Campi Bisenzio e una seconda a Sesto Fiorentino, per la prima volta l’evento sceglie una forma diffusa per abbracciare in una sola estate più luoghi della Piana, coinvolgendo attivamente le istituzioni locali in una rete che coopera al fine di realizzare progetti condivisi, incentivando la partecipazione dei cittadini e stimolando dinamiche di crescita e arricchimento culturale, artistico e sociale.

Significative anche le location scelte sui singoli territori: piazza del Comune e piazza Garibaldi nel cuore di Lastra a Signa; il suggestivo parco di Poggio Valicaia, oasi verde sulle colline di Scandicci; il parco di Quinto Basso a Sesto Fiorentino, fulcro della riqualificazione del quartiere, e piazza Dante, centro nevralgico di Campi Bisenzio.

“Il programma – commenta Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla cultura – è ricco di offerte di qualità, coniuga musica e storia, teatro e giornalismo, danza ed ecologia, e guarda a tutte le generazioni. È questo tipo di proposta che la Città Metropolitana ha adottato come punto strategico per il suo impegno nell’unire cultura e territorio”. “Il festival rappresenta una straordinaria possibilità di tornare a incontrarsi finalmente con le cittadine e i cittadini – spiega Monica Roso, assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio – mettendo in sinergia diverse realtà della MetroCittà di Firenze. Dopo la rassegna “Campi Città Vivace” per l’estate campigiana, continuano le proposte culturali per tutti i gusti: dal teatro alla musica, fino a eventi dedicati ai più piccoli. Sono davvero contenta di questa iniziativa, e sono convinta che avrà una grande partecipazione”.

“Siamo lieti che l’offerta di eventi estivi del nostro territorio – dichiara il sindaco del Comune di Lastra a Signa Angela Bagni – si arricchisca ulteriormente grazie a Sussulti Metropolitani, che nasce proprio con l’obiettivo di unire i territori della Piana nel nome della cultura nelle sue varie sfaccettature; una cultura diffusa che punta a raggiungere un pubblico giovane e meno giovane grazie alla programmazione ideata dall’Accademia dei Perseveranti”. L’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau aggiunge: “Siamo felici di ospitare per il secondo anno Sussulti Metropolitani, in un’edizione diffusa che valorizza il territorio attraverso un programma di assoluta qualità. Per noi è particolarmente importante tornare nel Parco di Quinto, uno spazio dalle grandi potenzialità che abbiamo riscoperto anche grazie a questo festival. Al teatro, con incursioni originali come quella di Lodo Guenzi, si aggiunge la danza, arricchendo di una nuova forma artistica una rassegna che, anno dopo anno, vogliamo veder crescere sempre più”.

“Il festival è nato con l’idea di una turnazione tra i comuni, che lo avrebbero ospitato un anno ciascuno – spiega Andrea Bruno Savelli – ma le prime due edizioni hanno avuto talmente successo e le richieste sono state tante che l’idea di una soluzione diffusa è nata spontaneamente. In questo modo Sussulti Metropolitani diventa davvero il festival della Piana, sebbene l’obiettivo non sia tanto quello di abbracciare un numero sempre più alto di comuni, ma piuttosto raggiungere il maggior numero possibile di cittadini dell’area metropolitana, con una programmazione inclusiva e variegata, che intercetti spettacoli e iniziative da tutta Italia e al tempo stesso valorizzi gli artisti del territorio, con una particolare attenzione ai ragazzi, che in questo strano periodo storico hanno più che mai bisogno di stimoli, cultura e attenzione”.

Più di 20 gli appuntamenti in programma, che partiranno il 4 agosto a Lastra a Signa in piazza del Comune alle 21.00 con “Maledette canzoni d’amore”: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Marley, Elvis Presley e John Lennon, tutti artisti indimenticabili ammantati da un’affascinante aura tra mistero e mito, tra maledizione e spiritualità. In questo recital musicale Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli guideranno il pubblico in un simbolico racconto di parallelismi e coincidenze, godendo delle celeberrime parole e melodie degli artisti del Club 27. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni www.teatrodante.it – sussultimetropolitani@gmail.com – 346 3038170.