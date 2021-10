Sventato “rave party” nella zona di Carmignanello

SESTO FIORENTINO Identificati 27 giovani che stavano partecipando ad un “rave party” nella zona di Carmignanello. A svntare il “rave party” è stata la Polizia.Nella serata di ieri alla Polizia era arrivat la segnalazione dell’imminente organizzazione di un “rave” in una località indicata come “zona etrusca” nella zona fiorentina. La Digos di Firenze insieme agli […]

SESTO FIORENTINO Identificati 27 giovani che stavano partecipando ad un “rave party” nella zona di Carmignanello. A svntare il “rave party” è stata la Polizia.Nella serata di ieri alla Polizia era arrivat la segnalazione dell’imminente organizzazione di un “rave” in una località indicata come “zona etrusca” nella zona fiorentina.

La Digos di Firenze insieme agli agenti del Commissariato di via Gramsci, ai Carabinieri e alla Polizia municipale di Sesto Fiorentino, è intervenuta subito in via di Carmignanello nei pressi del cimitero etrusco.

Gli agenti hanno identificato, nell’ambito dei servizi disposti in urgenza per tutta la notte, i 27 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti in maggioranza dalla Toscana, altri di origine straniera. Tutti indossavano un braccialetto fluorescente, probabilmente il segno di riconoscimento per i partecipanti alla serata.

I giovani sono stati immediatamente allontanati e al momento, da parte degli investigatori sono in corso approfondimenti finalizzati alla valutazione delle concrete responsabilità di ciascuno in ordine alle sanzioni da emettere. Rischiano anche una denuncia di invasione di terreni che, nello specifico, prevede la reclusione da due a quattro anni.