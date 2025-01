Sversamento nel torrente Rimaggio, la Lega presenta una mozione

SESTO FIORENTINO – Sversamento nel torrente Rimaggio visibile dal ponticino di via Giachetti. Il punto dello sversamento si trova nelle vicinanze dell’istituto scolastico che comprende una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado. Lo sversamento è stato segnalato alle istituzioni la prima volta quattro anni fa. “La prima segnalazione l’ho inviata all’Urp del Comune di Sesto Fiorentino e alla Polizia municipale – dice Francesco Piazzini – risale al dicembre 2020, ho spiegato con tanto di foto la presenza dello sversamento che per coloro e odore sembrava provenire dagli scarichi, chiedendo al Comune di controllare. Ho poi inviato una segnalazione anche all’Arpat”. Alle segnalazioni risponde Arpat chiedendo al Comune gli “accertamenti e l’adozione di provvedimenti in merito alla presenza di scarichi di acque reflue domestiche che dovrebbero essere condottate alla fognatura pubblica esistente in quella zona”.

Sull’argomento la Lega di Sesto Fiorentino presenterà nel prossimo consiglio comunale del 28 gennaio, una mozione per chiedere al Comune di intervenire con urgenza “per individuare la causa dello sversamento di acque scure nel Torrente Rimaggio e a porre in essere tutte le azioni necessarie per la sua immediata risoluzione”. Da febbraio a luglio 2024, spiega la Lega di Sesto Fiorentino, sono state inviate ulteriori segnalazioni, anche con foto “senza ottenere un intervento risolutivo”. Sono trascorsi quattro anni dalla prima segnalazione, ma la situazione è ancora irrisolta e ancora oggi passando sul ponte di via Giachetti si possono sentire le maleodoranze provenienti dal torrente. Dopo questi anni la mozione della Lega chiede al Comune di Sesto Fiorentino di intervenire velocemente per risolvere il problema e riportare la situazione visiva e olfattiva all’originale. “Chiediamo un intervento immediato – dice il capogruppo della Lega Daniele Brunori – a predisporre un piano di monitoraggio e controllo di tutti i torrenti presenti sul territorio comunale al fine di individuare e risolvere eventuali ulteriori sversamenti abusivi o irregolari, ad emettere, qualora necessario, un’ordinanza contingibile e urgente per interrompere immediatamente lo scarico illecito, predisporre bonifiche e garantire il monitoraggio ambientale, con interventi urgenti per tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.