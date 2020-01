Sviluppo e lavoro nella Piana. Un convegno

CALENZANO – Sviluppo e lavoro nella Piana: Calenzano in prospettiva. E’ il tema di un incontro in programma giovedì 30 gennaio, dalle 15 alle 19, al Design Campus in via Pertini. Il convegno, promosso dal Comune, ha come obiettivo approfondire i temi legati a questo importante comparto produttivo. Al tavolo siederanno le istituzioni, Comune e Regione, esponenti del mondo universitario e della ricerca, organizzazioni imprenditoriali e sindacati, con l’obiettivo di elaborare proposte condiviseper favorire ulteriormente lo sviluppo economico e le opportunità occupazionali di questa area. Parteciperanno: il sindaco Riccardo Prestini, Gaetano Aiello Direttore del Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università di Firenze; Francesca Tosi, Presidente del Corso di Laurea in Disegno Industriale dell’Università di Firenze; Bruno Facchini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze; Claudio Tasselli, Presidente Confindustria Sezione Territoriale Fiorentina Nord; Riccardo Nencini, del Comitato di Presidenza di Legacoop Toscana; Paolo Conti, Portavoce Nazionale Meccanica di CNA; Daniele Collini, della FIOM CGIL Piana Fiorentina. Trarrà le conclusioni l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo.