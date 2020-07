Svincolo di Peretola, Forza Italia: “Nardella pensi a svegliare il suo governo”

FIRENZE – “L’area nord-ovest della città è al centro di un piano di sviluppo che, purtroppo, è stato fermato da una serie di veti incrociati, contenziosi e miopie”: a parlare così sono gli onorevoli Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia, ed Erica Mazzetti insieme a Jacopo Cellai, capo gruppo al Comune di Firenze. “L’aeroporto è in bilico, del termovalorizzatore non parla più nessuno men che meno in piena campagna elettorale per le Regionali: non sia mai di urtare i professionisti del no. Lo svincolo di Peretola, anch’esso bloccato da un contenzioso Stato-Autostrade, porterebbe, integrandolo con alcune migliorie proposte a vario titolo dai cittadini del Q5 per mitigarne l’impatto, un indubbio beneficio alla città di Firenze e allo stesso quartiere in termini di riduzione del traffico. Da parte nostra siamo disponibili a collaborare in ogni modo possibile per migliorare l’opera, il problema è che il governo giallorosso non dà serie rassicurazioni sulle grandi opere. Condividiamo quindi l’appello lanciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella a sostegno dell’opera però temiamo che sarà l’ennesimo appello a vuoto del primo cittadino come già successo per lo stadio. Quindi, anziché piangere su Facebook, il sindaco di Firenze dovrebbe andare a battere i pugni sul tavolo al Ministero dove siede un esponente del governo giallorosso sostenuto dal suo, non dal nostro partito. Con il sindaco vale il detto tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”.