Svolgeva abusivamente la professione di medico e in casa aveva una “farmacia”: denunciato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Svolgeva abusivamente la professione di medico e in casa aveva una vera e propria farmacia. Ma, per fortuna, è stato smascherato dai Carabinieri che lo hanno denunciato. E’ successo a Campi Bisenzio dove, nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno deferito in stato di libertà per i reati appunto di esercizio abusivo di professione medica e ricettazione di farmacia F.J., cinese, 54 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati della stessa natura. Nella circostanza, a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato un ingiustificato movimento di persone in ingresso e uscita dall’appartamento, i Carabinieri hanno effettuato una servizio di accertamenti che hanno portato alla scoperta dell’attività – illecita – da parte dell’uomo. In particolare, i militari, una volta all’interno dell’appartamento, hanno potuto verificare la presenza di alcuni “pazienti” che stavano ricevendo la somministrazione di farmaci per via endovenosa mediante flebo: il tutto gestito dall’uomo che esercitava abusivamente la professione medica. Nel corso degli accertamenti i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi farmaci in commercio sul territorio italiano, parte dei quali di libera vendita. Inoltre, alcuni locali dell’immobile erano stati adibiti a stanze per la degenza dei pazienti. L’appartamento e i farmaci sono stati posti sotto sequestro.