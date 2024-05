Svuota la cantina: quello che non sta più nelle case lo porto al mercatino

SESTO FIORENTINO – Se si è curiosi e si ha voglia di fare una passeggiata scivolando tra le file di banchi dei ricordi, spolverati e tirati a lucido, levigati dai graffi del passato ecco la camminata urbana da intraprendere: il mercatino Svuota la Cantina di Sesto Fiorentino. Una distesa, anche se non pari alle edizioni trascorse, di banchi colorati e giocosi, carichi di oggetti introvabili e a volte impossibili, allestiti tra piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre, piazza Ginori, piazza del Mercato, piazza della Chiesa e le vie del centro cittadino. Tutto chiuso al traffico. Impossibile uscire con l’auto dai palazzi situati in queste zone.

Si diceva, si trova di tutto, già. E non solo abiti più o meno vintage, pupazzi e giocattoli per bambini di tutte le età, ma anche una rastrelliera (per bici?) o una distesa di quadri e poi tanti libri, ma anche una coppia di estintori, ci sono borse e qualche valigia, zaini di tutte le forme e bigiotteria anelli, collanine e poi scarpe. Sembra di comporre un mondo di camminatori, di smemorati della taglia, di superstilosi modaioli. Ci sono scarpe sportive, eleganti con la punta vecchio stile, sandali in vernice tacco 12 usati per un matrimonio e una cerimonia obbligata e poi ci sono libri, tanti libri di edizioni più o meno sconosciute o notissime. Tra i banchi un via vai di persone non solo curiosi, collezionisti e qualcuno a caccia dell’affare, dell’oggetto mancante nella propria casa. Il mercatino andrà avanti fino alle 20 sperando nel bel tempo.