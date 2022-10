Tabaccheria “I’Cerino”, si vince ancora: un altro gratta e vinci… da 500 euro

SESTO FIORENTINO – Da quando ha cambiato gestione, la tabaccheria “I’Cerino” in via della Repubblica a Sesto Fiorentino si sta rivelando come una delle più fortunate su tutto il territorio sestese. Senza contare infatti le varie vincite da 100 e 200 euro, come ci ha raccontato il suo titolare Paolo Platino, sabato scorso ce n’è […]

SESTO FIORENTINO – Da quando ha cambiato gestione, la tabaccheria “I’Cerino” in via della Repubblica a Sesto Fiorentino si sta rivelando come una delle più fortunate su tutto il territorio sestese. Senza contare infatti le varie vincite da 100 e 200 euro, come ci ha raccontato il suo titolare Paolo Platino, sabato scorso ce n’è stata un’altra da 500 euro, che va ad aggiungersi a quelle, già raccontate, delle settimane precedenti. Tanti buoni motivi insomma per tentare la fortuna con pochi euro e magari ritrovarsi in tasca una somma cospicua. La tabaccheria (che adesso ha potenziato anche i servizi a disposizione della propria clientela) è aperta da lunedì al venerdì dalle 7 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 7.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.