“Taccuini di viaggio”: tre incontri con racconti dai confini del mondo. Si comincia con la Transiberiana

POGGIO A CAIANO – Nel mese di ottobre il Comune di Poggio a Caiano organizza “Taccuini di viaggio”, una serie di tre incontri dedicati a viaggi in luoghi estremi e impervi, agli incontri con personaggi che hanno fatto la storia, ai luoghi di confine e ai confini del mondo.

La prima serata è in programma per oggi, sarà giovedì 1 ottobre, alle 21.15, nella Sala della Giostra del palazzo comunale. Andrea Cuminatto, giornalista e autore della guida Polaris “Transiberiana”, ed Eleonora Burroni, autrice delle foto che la corredano, ci accompagneranno con foto, video e racconti in un itinerario di diecimila chilometri sui binari della ferrovia più lunga del mondo: la Transiberiana. Attraverso due continenti, passando lunghi giorni e notti a bordo di vagoni che diventano una seconda casa, i viaggiatori si lasciano alle spalle Mosca per osservare la Siberia scorrere dal finestrino fino a Vladivostok, l’ultimo avamposto russo sul Mar del Giappone. Dalle cime dei monti Urali alle profondità del lago Baikal, ad arte e paesaggi si sommano incontri inaspettati che lasciano il segno. A introdurre e condurre la serata sarà il giornalista Mauro Banchini.

Mercoledì 7 ottobre il secondo appuntamento vede protagonista il continente meno conosciuto, meno esplorato e meno ospitale: l’Antartide. Giancarlo Raiteri, fisico ricercatore Enea, svelerà i segreti del grande continente ghiacciato. Quali esperimenti fanno i biologi marini sulle fredde acque dell’oceano? Cosa scoprono i geologi sotto al manto ghiacciato che copre queste terre? A queste e tante altre domande risponderà Raiteri, introdotto dall’assessore Giacomo Mari, corredando il racconto con i curiosi aneddoti su come trascorre la vita all’interno della base antartica.

La terza e ultima serata sarà giovedì 15 ottobre con Umberto Cecchi, giornalista che per molti anni è stato inviato speciale in Asia ed Africa per La Nazione. Introdotta dal giornalista Alessandro Formichella, quella con Cecchi sarà una serata all’insegna degli incontri incredibili. Dall’agonia del Lago d’Aral alla piazza di Beirut in compagnia di Oriana Fallaci, dal dialogo con Yasser Arafat alla chiacchierata con Nelson Mandela: le persone e i luoghi narrati da Umberto Cecchi non lasciano certo indifferenti.