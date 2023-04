Tagliaferri: “A San Donnino un presidio permanente di Polizia municipale”

CAMPI BISENZIO – “San Donnino avrà presto un suo distretto di Polizia municipale”: ad annunciarlo è Andrea Tagliaferri, candidato sindaco di Campi Bisenzio alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimo, sostenuto dalle liste SI Campi a Sinistra, Fare Città, Sì Parco della Piana – No aeroporto e Movimento 5 Stelle. “Si tratta di una misura di buonsenso e di buongoverno che non ha certo l’ambizione di risolvere tutti i problemi di sicurezza legati al quartiere – spiega Tagliaferri – ma certamente vuole contribuire al miglioramento della vita quotidiana dei cittadini. È inaccettabile e incomprensibile che una frazione da circa 6.000 abitanti sia stata così a lungo trascurata dall’amministrazione comunale. Le istituzioni devono far sentire maggiormente la loro presenza, soprattutto nei quartieri più complessi e per certi versi periferici, e un presidio di Polizia municipale permanente è una prima, fondamentale, risposta”.

“Dialogheremo con i sindacati e le Rsu comunali – spiega – e, sulla base dei fabbisogni reali, approveremo quanto prima un piano assuntivo in grado non solo di garantire il numero di agenti sufficienti all’apertura del nuovo presidio, ma anche a coprire una turnazione serale”. Tagliaferri chiude le porte, contemporaneamente, alla stagione delle multe a tappeto come mezzo per fare quadrare i bilanci comunali. “Gli agenti di Polizia municipale avranno prima di tutto il compito di presidiare il territorio e contribuire alla percezione di sicurezza dei cittadini, – conclude – solleciteremo una sinergia sempre più stretta con le altre forze dell’ordine, il Prefetto, il Questore e il comandante dei Carabinieri, per fare in modo che non solo San Donnino, ma tutta Campi Bisenzio torni ad essere un luogo vivo, sicuro e accogliente”.