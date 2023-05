Tagliaferri, “l’investitura” di Conte: “La persona giusta per il nostro progetto politico”

CAMPI BISENZIO – “Andrea Tagliaferri è la persona giusta per il progetto politico che abbiamo sviluppato qui a Campi Bisenzio. E lo è perché è una persona seria e preparata”. Si è chiuso con queste parole l’intervento durato mezz’ora del presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivato ieri a Campi Bisenzio per sostenere […]

CAMPI BISENZIO – “Andrea Tagliaferri è la persona giusta per il progetto politico che abbiamo sviluppato qui a Campi Bisenzio. E lo è perché è una persona seria e preparata”. Si è chiuso con queste parole l’intervento durato mezz’ora del presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivato ieri a Campi Bisenzio per sostenere la corsa a sindaco di Andrea Tagliaferri, appoggiato dai pentastellati e da SI Campi a Sinistra, Fare Città e Sì parco No aeroporto.

Ed è proprio da qui, dalle battaglie per il territorio che è iniziato l’intervento di Conte, accolto da oltre cento campigiani e dal deputato M5S Andrea Quartini, tra i più determinati sostenitori del progetto di alleanza tra sinistra civica, politica e Movimento. “Spesso i detrattori ci dipingono come il partito del no – ha detto Conte – e qui a Campi Bisenzio ci sono dei no, decisi e ben ponderati, come il no all’aeroporto e il no all’inceneritore. Ma dietro a questi no, ci sono un’infinità di sì: alla mobilità dolce, sì alla qualità della vita e dell’aria che respiriamo, sì alle infrastrutture utili a Campi e sì alle moderne tecnologie in termini di rifiuti”. Una presenza, quella del numero uno del Movimento, arrivata al termine di una giornata toscana iniziata con l’aggressione subita a Massa dall’ex premier, al quale tutti i presenti in piazza Dante hanno tributato un omaggio e un messaggio di vicinanza.

“Caro presidente Conte – lo ha salutato Tagliaferri – lei deve sapere che Campi Bisenzio è una città da 48.000 abitanti con le infrastrutture di un paese. Non abbiamo una scuola superiore, non abbiamo un polo sanitario degno di questo nome e abbiamo un sistema viabilistico ridicolo. Però i potentati fiorentini ci vogliono imporre un maxi aeroporto che comprometterebbe lo sviluppo di un Parco della Piana che invece rappresenterebbe una straordinaria opportunità per il territorio. Il Movimento 5 stelle ha fatto la sua parte in questi anni per bloccare l’infrastruttura e noi le chiediamo, presidente, di non fare mezzo passo indietro su questo tema”. Conte ha infine riservato un pensiero anche ai lavoratori della ex Gkn, “vittime di un sistema – ha detto – che punta a un impoverimento del lavoro e che bolla come populiste e sprecone, misure di contrasto alla povertà come il salario minimo e il reddito di cittadinanza, ostracizzati e avversati dall’attuale governo Meloni“.