Tagliaferri: “Riportiamo in Comune gli uffici del sindaco. Villa Rucellai tornerà agli studenti e ai cittadini”

CAMPI BISENZIO – “Villa Rucellai è un luogo troppo bello per essere goduto solo dal sindaco e dalla giunta comunale. Noi vogliamo restituirlo ai cittadini e, in particolare, agli studenti di Campi Bisenzio”. Parte da qui, dal cuore del Comune di Campi, il racconto del primo provvedimento che Andrea Tagliaferri, candidato sindaco alla guida di una coalizione di liste civiche di centrosinistra, è pronto a prendere una volta vinte le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Un provvedimento, si legge in una nota, “necessario a centrare due obiettivi. Il primo è il rafforzamento della macchina comunale, che oggi vede una separazione di fatto tra la direzione politica, con l’ufficio del Gabinetto del sindaco e le stanze degli assessori ospitati in villa Rucellai, e la parte amministrativa, con dirigenti e tecnici occupano gli spazi del Comune”.

“Una separazione dannosa sia dal punto di vista dell’immagine, – spiega Tagliaferri – sia da quello sostanziale. Il Comune è la casa di tutti i cittadini di Campi e il sindaco ha il dovere di tenere i propri uffici lì, nel cuore della macchina amministrativa, e non in una villa che può e deve essere utilizzata per ben altri scopi, a beneficio della collettività”. Ed ecco il secondo obiettivo: valorizzare nuovamente Villa Rucellai attraverso un percorso in due tappe. “Il progetto di medio periodo – aggiunge – è quello di trasferire qui la biblioteca Tiziano Terzani che oggi si trova a Villa Montalvo. In attesa che i tempi per il trasloco siano maturi, però, vogliamo liberare villa Rucellai dagli uffici del sindaco e allestire alcune aule studio per i ragazzi di Campi e assegnare altri spazi ad alcune associazioni locali che saranno individuate in seguito a un percorso trasparente”. “In questo modo – conclude Tagliaferri – metteremo i giovani al centro della nostra città e restituiremo alla collettività un luogo splendido, troppo a lungo rimasto privilegio di pochi”.