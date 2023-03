Tagliavano il bosco senza autorizzazione: denunciati dai Carabinieri forestali

CALENZANO – I militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto, nell’ambito di una serie di controlli sulla regolarità dei tagli boschivi, hanno eseguito un accertamento su un cantiere forestale nel Comune di Calenzano, in località Ponte Buonlungo. Gli uomini dell’Arma hanno effettuato più sopralluoghi sull’area di taglio percorrendo l’intera superficie della particella sottoposta a intervento e misurando con Gps la superficie di 01.70,00 di un bosco di specie quercine. Dalle verifiche condotte hanno contestato al titolare dell’impresa boschiva, in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il taglio di un bosco ceduo in difformità sostanziale al Regolamento forestale regionale, ovvero in assenza di autorizzazione. Al titolare della ditta boschiva è stato inoltre contestato il reato continuato e la contravvenzione in applicazione del regolamento UE 995/10, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, per avere immesso sul mercato prodotti legnosi derivanti da un taglio boschivo realizzato in violazione alla normativa nazionale di settore. I militari hanno quindi segnalato all’Autorità giudiziaria la ditta esecutrice del taglio non autorizzato. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative, per un importo di 840 euro, per violazione del Regolamento forestale regionale.