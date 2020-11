FIRENZE – Taglio del nastro per il Cupra Garage di Firenze. Per un nuovo concetto di concessionaria. Il corner della quattro ruote è stato presentato on line e vuole essere un ambiente in grado di comunicare i valori e l’essenza del brand Cupra. La nuova vetrina fiorentina ha sede in via Pratese 141, all’Osmannoro: il […]

FIRENZE – Taglio del nastro per il Cupra Garage di Firenze. Per un nuovo concetto di concessionaria. Il corner della quattro ruote è stato presentato on line e vuole essere un ambiente in grado di comunicare i valori e l’essenza del brand Cupra. La nuova vetrina fiorentina ha sede in via Pratese 141, all’Osmannoro: il nuovo marchio indipendente all’interno del gruppo Volkswagen, e con una chiara vocazione racing, è caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche e alte prestazioni. A breve, inoltre, debutterà Cupra Formentor, il Suv coupé dal Dna 100% Cupra. “Un modello – si legge in una nota – che rappresenta l’essenza dello stile distintivo e del nuovo concetto di sportività Cupra. Un’auto disegnata e progettata per coniugare innovazione e un’esperienza di guida autentica e dinamica. È possibile provare la vettura e fissare un appuntamento in sicurezza con il Cupra Garage di Firenze (sempre aperto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle alle 19”. Per ulteriori informazioni, https://www.seatfirenze.it/cupra.