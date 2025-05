Taglio del nastro per il “Giardino del Drago”, primo spazio verde inclusivo in Toscana

CALENZANO – Il Parco del Drago, tra via don Minzoni, è stato inaugurato questa mattina. È il primo giardino completamente accessibile a tutti in Toscana. Il giardino è caratterizzato da un elemento centrale ludico con uno scivolo, accessibile anche a chi ha una disabilità motoria, a forma di drago e comprende percorsi tattili, giochi, amache, cartellonistica realizzata in CAA (comunicazione […]

CALENZANO – Il Parco del Drago, tra via don Minzoni, è stato inaugurato questa mattina. È il primo giardino completamente accessibile a tutti in Toscana. Il giardino è caratterizzato da un elemento centrale ludico con uno scivolo, accessibile anche a chi ha una disabilità motoria, a forma di drago e comprende percorsi tattili, giochi, amache, cartellonistica realizzata in CAA (comunicazione aumentativa e alternativa). Il progetto è nato dalla convenzione sottoscritta dal Comune di Calenzano e dell’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S. nel 2021, nella precedente amministrazione, che ha previsto la progettazione e la direzione lavori a cura di Vorreiprendereiltreno E.T.S. con il designer Fabio Casadei, Claudio Iacono dello Studio 360Ingegneria e l’architetto paesaggista Gianna Galgani. Il progetto, dal costo complessivo di 320mila euro, ha ottenuto un finanziamento di 91mila euro dalla Regione Toscana, erogati tramite la Società della salute. Erano presenti al taglio del nastro, per il Comune di Calenzano, il sindaco Giuseppe Carovani, il vicesindaco Martina Banchelli e l’assessore alle politiche sociali Simona Pieri; per l’associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S. il presidente Carlo Tempesti, il designer Fabio Casadei, Claudio Iacono dello Studio 360Ingegneria e l’architetto Gianna Galgani; per la Società della salute fiorentina nord ovest il direttore Andrea Francalanci. Presente anche il responsabile dell’area Ambiente e viabilità del Comune Nicola Tanini. Il parco è uno spazio pienamente accessibile a tutti e la sua progettazione è basata su un nuovo concetto che ha come finalità l’abbattimento di ogni barriera architettonica e sensoriale. È stata realizzata anche una nuova sistemazione del verde con alberature e piante studiata appositamente per creare anche percorsi sensoriali durante tutte le stagioni dell’anno.