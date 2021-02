Taglio del nastro per la Bretella di Capalle. Il sindaco Fossi: “Per Campi è un momento storico”

CAMPI BISENZIO – Monte Morello e la Calvana imbiancati dalla neve e un vento gelido a soffiare sulla Piana. Ma, nonostante tutto, con il sole che comunque faceva “a sportellate” con le nuvole, un nutrito gruppo di cittadini non è voluto mancare al taglio del nastro della Bretella di Capalle. “Andata” comunque in diretta Facebook […]

CAMPI BISENZIO – Monte Morello e la Calvana imbiancati dalla neve e un vento gelido a soffiare sulla Piana. Ma, nonostante tutto, con il sole che comunque faceva “a sportellate” con le nuvole, un nutrito gruppo di cittadini non è voluto mancare al taglio del nastro della Bretella di Capalle. “Andata” comunque in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Campi per evitare assembramenti alla vigilia del 14 febbraio che quest’anno non sarà ricordato per la festa di San Valentino ma per il ritorno della Toscana in zona arancione.

A Capalle, invece, il colore più vivo era era per fortuna quello dell’asfalto nuovo di zecca, in una mattinata che il sindaco Emiliano Fossi ha definito come “un momento storico” per Campi Bisenzio. Insieme a lui la giunta al gran completo, il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale Monia Monni, oltre a un nutrito gruppo di consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione. Nelle foto di rito, poi, anche i rappresentanti della ditta che ha eseguito i lavori, la Polistrade, e delle famiglie che hanno ceduto i terreni mentre don Bledi, parroco di Santa Maria, ha impartito la benedizione, con l’auspicio che “il futuro sia costellato sempre di più da strade che uniscono e non da muri che dividono”.

“Alla base di questa inaugurazione – ha detto il sindaco Fossi – ci sono due elementi, la determinazione e la pazienza. Il risultato di un lavoro costante per il quale desidero ringraziare tutti gli uffici che hanno sempre lavorato alacremente. Con la Bretella di Capalle aggiungiamo un tassello importante al nostro mandato, oltre a garantire un miglioramento significativo nella viabilità di tutta la zona. Inaugurazione che è propedeutica a un altro intervento di rilievo, quello della Circonvallazione ovest, che vedrà entro l’anno l’inizio dei lavori, oltre a confermare, ancora una volta, il ruolo baricentrico di Campi Bisenzio nell’area compresa tra Firenze e Prato”.

Particolare, questo, che è stato sottolineato anche dal presidente Giani, che ha iniziato il proprio intervento con un “Basta campanilismi”, che lascia spazio a pochissime interpretazioni mentre un campigiano commentava, neanche tanto a bassa voce, “ora però si vuole anche lo stadio”. Giani ha ribadito la volontà della Regione di confermare tutti gli impegni presi in merito a tramvia, metrotreno e viabilità, “a ulteriore conferma – ha aggiunto – della centralità di Campi in tutta l’area metropolitana. La Bretella di Capalle si inserisce in un contesto e in un lavoro importante di questo Comune e si concretizza grazie a un sindaco che le cose le dice e poi le fa”.