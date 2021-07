Taglio del nastro per la nuova sede della Polizia Municipale

CALENZANO – Inaugurazione questa mattina della nuova sede della Polizia Municipale. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Riccardo Prestini, al vicesindaco Alberto Giusti e agli assessori Damiano Felli e Irene Padovani, era presente il Prefetto di Firenze Alessandra Guidi, la comandante della Polizia municipale Maria Pia Pelagatti e il responsabile della sicurezza di Estracom Fabio Magi e don Paolo Cioni per la benedizione dell’edificio.

La nuova sede si trova in piazza Gramsci 17, nei pressi del palazzo comunale, andando così a riunire tutte le funzioni amministrative in un unico luogo, ad eccezione solo della biblioteca.

Più funzionale e moderna, la nuova sede è dotata di una tecnologia avanzata in cui si trovano gli spazi necessari all’organizzazione delle varie funzioni della Polizia Municipale, tra cui una sala operativa attrezzata per le emergenze di protezione civile. Inaugurato anche il sistema di videosorveglianza, incrementato e aggiornato da Estracom, come previsto dal contratto di servizio per la gestione dell’illuminazione pubblica.

Nell’ambito di questo progetto, insieme ai finanziamenti ottenuti da bandi regionali e governativi, a Calenzano siamo passati da 19 a 62 telecamere, la maggior parte delle quali sono dotate del sistema di lettura targa ad infrarossi. Queste si trovano ai principali ingressi del capoluogo e delle frazioni, sugli incroci più trafficati, nei giardini, in alcuni parcheggi, tra cui quelli dei cimiteri, nelle piazze, alla stazione ferroviaria. La comandante della Polizia Municipale Maria Pia Pelagatti ha ricordato che “a breve ci sarà un ricambio generazionale nel personale” e che i vigili di Calenzano hanno un primato in questo ultimo anno e mezzo di pandemia “che – ha detto – abbiamo avuto zero contagi”.