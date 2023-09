Taglio del nastro per “The family academy”: “Vogliamo essere un punto di riferimento per genitori e figli”

CAMPI BISENZIO – Un gruppo variegato – oltre che affiatato – di professionisti, un’idea innovativa sul nostro territorio e il desiderio di mettersi al servizio delle famiglie con una serie di attività che possono dare una risposta a più domande. E’ questa “The family academy”, nata da un’idea di Chiara Ballerini (che aveva già dato vita a un’esperienza simile a Malaga, in Spagna) che ha visto il taglio del nastro venerdì scorso, alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri e degli assessori Simona Pizzirusso e Lorenzo Ballerini, a cui è seguito, nella giornata di sabato, un Open day aperto a tutti coloro che volevano conoscere una realtà che, almeno inizialmente, un pregio ce l’ha già: è nata con il sorriso, il sorriso di Chiara e delle persone che collaboreranno con lei.

Già perché in via Botticelli 70/72, dove “The family academy” ha la propria sede, sono quattro i settori con cui è possibile interfacciarsi: la scuola di lingue (inglese, spagnolo, tedesco, francese e cinese), lo spazio famiglia e laboratori (con uno psicoterapeuta, fra le altre cose, a disposizione dei nuclei familiari), l’attività in gravidanza e post (comprensiva di un corso preparto ma anche del Pilates in gravidanza, dal primo trimestre ai 12 mesi del bambino) e il Centro Yoga per bambini. Con undici professionisti a disposizione di chiunque voglia bussare a quella porta: Serena Settesoldi (insegnante di Yoga adulti), Chiara Ballerini (insegnate di inglese, spagnolo e Yoga kids), Marco Nuti (teatro in lingua inglese), Sara Bargagli Stoffi (Pilates in gravidanza e bebè), Chiara Terranova (educatrice e insegnante), Hug (consulente del sonno infantile), Ren Ran (Yoga per adulti in cinese), Pamela Pelligra (insegnante di danza orientale in fascia), Valentina Iraci Sareri (supporto alla lingua cinese), Luigi Monticelli (psicoterapeuta familiare) e Gianluca Bosio (ostetrico e sessuologo).

Un team, insomma, composito, che mette a disposizione una prima lezione di prova gratuita, che è arrivato “a dama”, come ha spiegato la stessa Chiara Ballerini, “dopo un anno di ricerche e di lavoro anche per trovare la location giusta per sviluppare il nostro progetto. E’ un sogno che si realizza, che sta muovendo i primi passi e che si pone ovviamente l’obiettivo di crescere ancora. La famiglia, tutti i suoi componenti, rappresenta la base essenziale della nostra esistenza e noi vogliamo permettere a genitori e figli l’opportunità di potersi dedicare reciprocamente un momento di relazione che vada oltre quello, altrettanto importante, che ogni giorno si vive fra le mura di casa”. Per ulteriori informazioni inviare un messaggio WhatsApp a Chiara (3497316988).