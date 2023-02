“Talìa”, uno sguardo che è anche una musa. Nella Sala dell’Affresco la personale di Susi La Rosa

SIGNA – Nuova esposizione nella Sala dell’Affresco del Comune di Signa. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio alle 16 con il vernissage della mostra di Susi La Rosa, “Talìa”, che resterà visibile fino al 23 negli orari di apertura del palazzo comunale. Artista siciliana che vive e lavora a Firenze, è stato qui che ha concretizzato la propria ricerca artistico-creativa attraverso sperimentazioni materiche che la portano a utilizzare il rosso come sintesi nella sua forma espressiva. E in questa sua nuova personale dal titolo Talìa, ovvero “guarda”, propone grandi formati che “osservano, osservati”. Con la sua tecnica materica mista si “sporca le mani” con i materiali, eviscerandone le loro potenzialità espressive, e con essi, traduce le proprie emozioni fermandole nelle singole tavole di questa nuova narrazione. “L’esposizione – si legge in una nota – si sviluppa in un percorso percettivo fruibile dallo spettatore posizionato al centro della sala che, girandosi su se stesso in una evoluzione completa di 360°, dapprima viene letteralmente invaso dal rosso dalle tavole eseguite con tecnica materica mista e poi, guidato dalla installazione luminosa, dirige il proprio sguardo verso l’Affresco per un emozionale dialogo/interazione con le opere stesse”. Nell’occasione interverranno Giampiero Fossi (sindaco di Signa), Lorenzo Pacini (critico), Fabio Rocca (gallerista) e Fabrizio Borghini (giornalista Italia 7). Le opere potranno essere condivise dal vivo e su catalogo.