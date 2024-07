Talk, musica, arte, yoga: la rassegna di eventi estivi al giardino dell’Orticoltura di Firenze

FIRENZE – Talk, musica, arte, yoga, danza, intrattenimento, al giardino dell’Orticoltura gli eventi di Love Orticoltura proseguono anche nel mese di agosto. La rassegna si articolerà con un cartellone ricco e variegato a partire da giovedì 1 agosto con “Ortolandia”, un incontro per bambini e adulti, dedicato alla cura di un vero e proprio orto “fai da te”. Tra gli eventi da segnalare, nella stessa giornata di giovedì 1 agosto, il palcoscenico del Love Bistrot Culturale ospiterà i microfoni di Lady Radio, per la diretta del programma “Firenze Parla – La voce della Città”, dove si discuterà di cronaca, cultura, spettacolo e sport insieme al giornalista Giacomo Guerrini. Venerdì 2 agosto sarà la volta di “My Muse” di Beatrice Ranieri con Andrea Russo. Una performance basata sul rapporto tra l’artista e la propria musa. In una forma sempre diversa, la sua musa lo ispirerà per il dipinto che comporrà e che prenderà forma solo alla fine. Sabato 3 agosto spazio alla musica con il concerto di Riccardo Mori e Serena Moroni. Da David Bowie a Fabrizio De Andrè, il duo in versione acustica ci accompagnerà in un viaggio musicale imperdibile.

Domenica 4 agosto tornerà al giardino dell’Orticoltura il mercato Contadino – Cia. Giovedì 8 agosto l’Associazione Culturale Kaleido presenterà “Scriviamo Assieme Una Canzone!”, un laboratorio musicale di scrittura creativa per principianti. Domenica 11 Agosto il primo appuntamento con “Second Life”, il laboratorio sull’arte del riciclo con Alessandra Cioni e Francesca Sabatini, due note artiste toscane che utilizzeranno materiali di scarto e oggetti abbandonati per creare un’opera d’arte. Il Laboratorio è aperto a tutti. Domenica 11 agosto primo appuntamento con il Bria Duo. Veronica Bria alla voce e Andrea Baroni alla chitarra proporranno un repertorio basato sulle grandi Hit del panorama soul – pop internazionale in una versione intima e confidenziale. Martedì 13 agosto con Firenze sostenibile: un tour ecologico per scoprire la città in modo green con Firenze E-Bike. Giovedì 15 agosto Ferragosto in musica con il Duo “Sebag”: Stefano Ferraro alla voce e Leonardo Bertini alla chitarra per una serata all’insegna del elettro-pop. E ancora, non mancheranno gli appuntamenti con il benessere della persona in compagnia di Gabriele Galli del Jiva Yoga Studio, con le sue lezioni mattutine di yoga. Per maggiori informazioni e essere aggiornati sul calendario di eventi in programma, visitare i canali social di Love Orticoltura.

Sara Coseglia