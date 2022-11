SESTO FIORENTINO – Talloncini rossi per diffondere il numero antiviolenza 1522 e far conoscere alle donne vittime di violenza una rete di supporto per uscirne: è la campagna lanciata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne dal Comune di Sesto Fiorentino insieme al Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa. A partire da oggi, […]

SESTO FIORENTINO – Talloncini rossi per diffondere il numero antiviolenza 1522 e far conoscere alle donne vittime di violenza una rete di supporto per uscirne: è la campagna lanciata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne dal Comune di Sesto Fiorentino insieme al Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa. A partire da oggi, i commercianti del centro applicheranno i talloncini sulle buste e sugli involucri, facendo letteralmente “entrare in casa” delle persone le quattro cifre di un servizio fondamentale per chi è vittima di ogni tipo di violenza. La grafica dei talloncini è stata elaborata dagli studenti del Liceo artistico di Sesto Fiorentino. “Mentre ancora tutte e tutti noi siamo chiamati a lottare ogni giorno per cambiare la nostra società e sovvertire la visione patriarcale che condiziona la vita di troppe donne, è importante promuovere e far conoscere presidi come il 1522 – ricorda Irene Falchini, consigliera delegata alle pari opportunità – La violenza non è soltanto fisica, è psicologica, è ritrovarsi vittime di stalking e di tante diverse forme di prevaricazione. Grazie al sostengo del vice-sindaco e assessore al commercio Claudia Pecchioli e alla presidente del CCN Sabrina Piermarini abbiamo realizzato questa campagna che auspichiamo possa incoraggiare le vittime a uscire dall’ombra della violenza e a cercare aiuto”.