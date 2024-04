Tamburini: “L’eliminazione dell’inceneritore è la testimonianza fisica di un “conflitto” tra la periferia e la città”

CAMPI BISENZIO – “L’abbattimento dei due camini del vecchio inceneritore di San Donnino ha un significato fortemente simbolico e assai controverso. Di fatto esso chiude al passato (della dissipazione) e apre al futuro (della conservazione) ma ciò non basta a comprendere le ragioni della scelta che lo toglie dallo spazio pubblico”: a dirlo è l’avvocato Claudio Tamburini, già esponente del Comitato ambiente di San Donnino e del Coordinamento dei comitati della Piana. “E’ di certo – aggiunge – l’eliminazione della testimonianza fisica di un “conflitto” tra la periferia e la città che portò alla sua chiusura dopo tredici anni dall’entrata in funzione, lasciando un territorio inquinato per più di un lustro, centinaia di migliaia di tonnellate di scorie tossiche e gravi implicazione sulla salute degli abitanti”.

“Di questa testimonianza – aggiunge – Alia non ha ritenuto di farsi carico. Troppo ingombrante per l’operato dell’azienda solo a considerare che essa ha strenuamente difeso in tutte le sedi – amministrative e giudiziarie – la realizzazione di un nuovo inceneritore nella Piana. A questo si sono adeguate le istituzioni cittadine. Da ora in poi spetterà alla popolazione della Piana, alle sue rappresentanze associative e, non in ultimo, anche a quelle istituzionali, coltivare in modo più attivo il grande contributo di partecipazione e di idee che, di gran lunga, anticipò il cambiamento epocale, interpretato con molto ritardo e molte riserve, dalle sedi politiche . C’è piuttosto da auspicare che l’atteggiamento di separatezza che, anche in questa circostanza, l’azienda ha tenuto nei confronti delle popolazioni della periferia lasci il posto a un fertile sistema di relazioni con il territorio che la ospiterà nella nuova missione. Questo potrebbe consentire la restituzione alle popolazioni attuali quanto è stato sottratto a quelle di ieri”.