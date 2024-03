Tamponamento fra due camion in autostrada: traffico in tilt. Sul posto i Vigili del fuoco

FIRENZE – Incidente in A1. È successo intorno alle 15, nel tratto dell’autostrada a Firenze al km 281 in direzione nord. In base alle prime informazioni si tratta di un tamponamento tra due camion. Uno dei due conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto i Vigili del fuoco, distaccamento di Firenze Ovest, arrivati con tre automezzi fra cui un’autogru, […]

FIRENZE – Incidente in A1. È successo intorno alle 15, nel tratto dell’autostrada a Firenze al km 281 in direzione nord. In base alle prime informazioni si tratta di un tamponamento tra due camion. Uno dei due conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto i Vigili del fuoco, distaccamento di Firenze Ovest, arrivati con tre automezzi fra cui un’autogru, che si sono attivati per liberare l’accesso all’abitacolo e consentire al personale sanitario di stabilizzare e immobilizzare il conducente. Al momento la circolazione scorre su una sola corsia. Il traffico dopo l’incidente è andato in tilt: quattro i chilometri di coda tra Firenze Scandicci e il bivio per la Fi-Pi-Li.