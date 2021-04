Tampone nelle farmacie Farmapiana, in dieci giorni sono stati oltre cinquemila

CAMPI BISENZIO – Sono stati più di cinquemila, per la precisione 5.600, i tamponi effettuati in dieci giorni nelle farmacie di Farmapiana. E’ questo il primo bilancio del servizio attivato nella dieci farmacie di Farmapiana (sei a Campi, a Calenzano, Signa, Borgo San Lorenzo e Lastra a Signa) che prevede la possibilità di fare il […]

CAMPI BISENZIO – Sono stati più di cinquemila, per la precisione 5.600, i tamponi effettuati in dieci giorni nelle farmacie di Farmapiana. E’ questo il primo bilancio del servizio attivato nella dieci farmacie di Farmapiana (sei a Campi, a Calenzano, Signa, Borgo San Lorenzo e Lastra a Signa) che prevede la possibilità di fare il tampone antigenico rapido e il test sierologico al prezzo calmierato di 22 euro e 20 euro oppure gratuitamente per gli studenti, i loro familiari e il personale scolastico. “In tutta la Piana – dice il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti – siamo fra i pochi a offrire questo tipo di servizio, organizzato con l’allestimento di postazioni drive-through davanti, o vicino, alla farmacia. Nello specifico, in questi primi dieci giorni, sono stati allestiti complessivamente 80 gazebo, secondo un calendario a rotazione che coinvolge le dieci farmacie, con una media di 70 persone a gazebo”. Fra coloro che si sono fatti il tampone il 3,5% circa è risultato positivo e, quindi, è scattato l’iter previsto in questi casi attraverso la comunicazione alla Asl. L’80% delle persone che si sono fatte il tampone ha riguardato il progetto “Scuola sicura”, ovvero lo screening gratuito per studenti, genitori, nonni e personale della scuola. Entro fine mese, Farmapiana, ha previsto altre cento postazioni drive-through.