Tampone positivo: la coppia di Campi Bisenzio resta bloccata in India

CAMPI BISENZIO – E’ arrivato poco fa, come riporta Lady Radio, il risultato del test su Simonetta Filippini, la donna di Campi Bisenzio affetta da Covid e bloccata a New Delhi dove si trova con il marito per l’adozione di una bambina. Il risultato è ancora positivo e solo una negativizzazione della donna avrebbe consentito […]

CAMPI BISENZIO – E’ arrivato poco fa, come riporta Lady Radio, il risultato del test su Simonetta Filippini, la donna di Campi Bisenzio affetta da Covid e bloccata a New Delhi dove si trova con il marito per l’adozione di una bambina. Il risultato è ancora positivo e solo una negativizzazione della donna avrebbe consentito alla coppia di poter prendere un volo insieme alla figlia: le regole indiane non permettono infatti la partenza se il tampone molecolare resta positivo. Ma la situazione resta difficile, l’India è alle prese con una catastrofe sanitaria a seguito dell’esplosione dei contagi, che viaggiano a un ritmo di oltre 350.000 casi al giorno. Simonetta, dopo l’inferno dell’ospedale di New Delhi, si trova in un albergo sanitario, mentre il marito Enzo Galli nella camera di hotel si sta prendendo cura della bambina appena adottata.

“Non sto benissimo, ho bisogno di tornare a casa in tutti i modi”, ha raccontato Simonetta a Lady Radio dopo aver appreso l’esito positivo del tampone. “Chi sapeva che la situazione era così non ci doveva far partire, siamo arrivati qui e ci siamo trovati di fronte ad un cataclisma”. La richiesta rimane quella di un volo contingentato, il prima possibile, “per riportare dei connazionali in Italia che rischiano la morte”.

Sulla vicenda si era espresso, con un post su Facebook, anche il sindaco di Campi, Emiliano Fossi: “Ho appena parlato con Enzo, bloccato in India con Simonetta e la loro piccola. Erano partiti per Dheli due settimane fa per adottare una bambina, ora sono fermi lì perché Simonetta è positiva al Covid e ricoverata. In India la situazione è incredibile: ospedali da campo, ossigeno che manca, roghi per strada, caos e panico generale. Enzo mi ha detto che l’Ambasciata sta facendo il possibile e tutti stiamo provando a stargli vicini: si aspetta un tampone negativo per farli rientrare con il primo volo. Ho chiesto di tenere duro: non vediamo l’ora di riaccoglierli a Campi insieme alla loro splendida bambina”.

(Fotografia ripresa dalla pagina Facebook del sindaco di Campi, Emiliano Fossi)