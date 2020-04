Tamponi ai familiari dei casi positivi e nella Rsa Villa Magli

CALENZANO – Aumentano i tamponi fatti sul territorio di Calenzano, che nei giorni scorsi hanno interessato i familiari dei casi positivi già presenti e la RSA Villa Magli. Nessun caso positivo è stato rilevato nella residenza per anziani, sia tra gli ospiti che tra gli operatori. Nella struttura si continua ad operare in sicurezza, utilizzando tutti i dispositivi di protezione e senza visite dall’esterno.

In totale i casi registrati a Calenzano dall’inizio dell’epidemia sono 35, di cui tre decessi. L’aumento dei contagi negli ultimi giorni è sicuramente legato all’intensificarsi dei controlli tra chi è entrato in contatto con gli altri casi positivi, anche se asintomatico o con sintomi lievi. Quattro le persone in isolamento fiduciario.