Tamponi “Drive Through” alla Misericordia di San Mauro: ecco come cambia la circolazione per “snellire” il traffico

SIGNA – Anche ieri, a metà pomeriggio, la lunga coda di auto che partiva dalla sede della Misericordia di San Mauro arrivava quasi in piazza della Chiesa. Tutti in fila, indirizzati ovviamente dalla Asl, per effettuare il tampone “Drive Trough”, ovvero direttamente dal proprio veicolo, presso la sede dell’associazione. Con non pochi disagi per la regolare circolazione del traffico. Da qui, l’ordinanza della Polizia municipale di Signa che stabilisce alcune regole in vigore dalla giornata di oggi, giovedì 29 ottobre. Dalle 9.30 alle 18, quindi, fino al termine delle operazioni di effettuazione dei test, e nei soli giorni in cui questi vengono eseguiti secondo il programma concordato fra l’Azienda Sanitaria e la stessa Misericordia di San Mauro, la circolazione viene così disciplinata: in via Longobucco istituzione del divieto di transito per chi proviene da via della Chiesa e deve dirigersi verso via del Pozzo Rosso; in via Longobucco istituzione del doppio senso di circolazione per chi entra da via del Pozzo Rosso. Inoltre, sarà istituita – o modificata – un’apposita segnaletica: cartello “Direzione obbligatoria a diritto”, posto in via della Chiesa in prossimità con l’incrocio con via Longobucco e il cartello divieto di transito collocato, oltre che su palo mobile, anche su una transenna posta in corrispondenza dell’incrocio; in via Longobucco, in corrispondenza dell’incrocio con via del Pozzo Rosso, saranno coperti i due segnali di senso unico presenti, solo nel lasso di tempo in cui vengono svolte le operazioni di “Drive Through”, mentre l’ordinanza prevede che sia collocato il segnale doppio senso di circolazione; in via del Pozzo Rosso, infine, in prossimità con l’incrocio con via Longobucco, saranno coperti i segnali stradali di “direzioni consentite diritto e destra” per permettere così l’ingresso in via Longobucco verso via della Chiesa.