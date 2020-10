“Tamponi gratis a Campi”. Ma non è vero. E il traffico va in tilt: il racconto di un’assurda giornata

CAMPI BISENZIO – Cronaca di un’assurda giornata vissuta a Campi Bisenzio. Quella di giovedì scorso quando il traffico nella zona di Villa Montalvo e quasi fino a Calenzano è andato letteralmente in tilt. Post sui social, fotografie, gente infuriata perchè per fare pochi metri con la propria auto ci aveva messo quasi un’ora. Un’odissea. Sul territorio, infatti, si era sparsa la voce che a Campi sarebbero stati effettuati i tamponi gratis. Ma era una bufala. E la viabilità intorno a villa Montalvo si è bloccata a causa dell’arrivo in massa di persone che volevano farsi il tampone drive-through al punto presente nel parcheggio della stessa villa Montalvo. Questo perché sui social si era diffusa la notizia che il test era gratuito e aperto a tutti. Ma non è così. Alla postazione campigiana allestita dall’Asl Toscana Centro, con la collaborazione del Rami, Rete degli Ambulatori delle Misericordie della Toscana, e nel caso specifico dalla Misericordia di Campi, non ci si può presentare autonomamente. “È il medico di famiglia o pediatra a dover effettuare la richiesta, in presenza di sintomi riconducibili al Covid o contatti con positivi accertati. Con il codice della ricetta si può prenotare il tampone online sul sito della Regione. Solo così si può venire al drive-through” spiega Cristian Cesari, amministratore degli Ambulatori della Misericordia di Campi. “Comunque, per ovviare a nuovi eventuali problemi del traffico, grazie alla collaborazione del Comune, la postazione è stata spostata in via di Limite davanti all’ingresso del parco di villa Montalvo”, conclude Cesari..