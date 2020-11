Tamponi rapidi alla Misericordia di Campi: la risposta arriva in 15 minuti

CAMPI BISENZIO – La Misericordia di Campi e, nello specifico, gli ambulatori della Misericordia, si conferma ancora una volta realtà all’avanguardia, Dal 25 novembre, infatti, Ambulatori della Misericordia, presso la propria sede di via Montalvo, effettuerà i tamponi rapidi Covid-19. La prestazione, che ricerca appunto dell’antigene Covid-19 con metodica non molecolare, garantisce, tramite la presenza sul posto del medico, il referto in soli 15 minuti. Essendo uno screening, se il tampone risulta positivo, è necessario che il paziente esegua immediatamente il tampone molecolare (unica metodica diagnostica certificata). Un servizio che, attualmente, è attivato secondo le seguenti modalità di prenotazione: per le aziende tramite apposite liste denominate “Missioni Covid rapid”, una per le aziende di Prato e una per quelle su Firenze. Per i singoli cittadini in forma “Walk through”, ovvero i prelievi verranno eseguiti, tramite apposito percorso a piedi nel locale della saletta operatoria con ingresso esterno alla struttura e attesa nella tensostruttura appositamente predisposta. Per usufruire del tampone rapido i giorni prefissati sono il mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16 e il lunedì dalle 9 alle 11 ogni 5 minuti: il tampone rapido si può prenotare on line, tramite il sito degli ambulatori, e telefonicamente. Il pagamento, come per i tamponi molecolari, può essere effettuato dall’utente, sia on line che tramite POS alla postazione di prelievo. Prevista anche un’agenda per Prato, per i singoli utenti che ne facciano richiesta: in questo caso i prelievi vengono effettuati in via Galcianese in “Drive through” tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30. Un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’associazione ha nei confronti di cittadini e delle realtà attive sul territorio.