Tanti approcci, un unico obiettivo: è il campo estivo della cooperativa Chicco di grano

CAMPI BISENZIO – Si chiama “Semen” ed è il campo estivo che la cooperativa sociale Chicco di grano realizzerà presso l’Oratorio Santa Maria Anspi Totus Tuus a Campi Bisenzio dal 27 giugno al 15 luglio. Un’iniziativa pensata per ragazze e ragazzi da 8 a 13 anni completamente gratuita. “Semen”, inoltre, sarà strutturato in club: matematico, italiano, inglese e coding. Nei club di studio si alterneranno i docenti dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack”, in collaborazione con le educatrici Chicco di grano. Verranno utilizzate proposte specifiche su bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e disturbo di attenzione e iperattività, su BES, DSA, e ADHD. I club saranno strutturati con l’obiettivo di recuperare le perdite di apprendimento su ciascuna materia.

Nel club del coding sarà proposta l’attività per lo sviluppo del pensiero computazionale. Questo rappresenta la capacità di immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti alla soluzione. Come imparare a parlare ci aiuta a formulare pensieri complessi, così il pensiero computazionale ci offre strumenti a supporto della fantasia e della creatività. Il percorso di teatro avrà come obiettivo il potenziamento delle competenze sociali dei partecipanti. La metodologia di intervento sarà di carattere partecipativo, inclusivo e la creazione di un setting impostato sul dialogo. Saranno inoltre realizzati due incontri con le famiglie dei ragazzi partecipanti sulla disciplina positiva, l’approccio educativo che propone di affrontare i problemi di gestione dei figli cercando di stimolarli attraverso frasi e comportamenti accoglienti, ma fermi e decisi. Un metodo che chiede al genitore di riformulare le richieste ai figli, cercando di coinvolgerli maggiormente e di stimolare la loro autonomia.

“Questo progetto – dice Ilenia Moscardini, presidente di Chicco di grano – rappresenta una nuova sfida, ovvero quella di realizzare un campo estivo dedicato alla ri-costruzione di saperi fondamentali come la matematica, l’italiano e linglese a cui abbiamo sommato due elementi di sviluppo delle competenze trasversali come il club del coding e il laboratorio di teatro. Massima rilevanza è data all’inclusione con l’accoglienza di ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali (disturbi specifici dell’apprendimento e disturbo di attenzione e iperattività) ed il mantenimento del focus Chicco di grano alle situazioni di disagio sociale ed economico. Il campus è infatti gratuito per tutti i partecipanti, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze che ne permette la realizzazione”.