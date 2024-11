Targetti Sankey Firenze, fumata nera sulla vertenza nell’incontro in Regione

FIRENZE – Si è tenuto ieri in Regione l’incontro per la vertenza relativa alla Targetti Sankey di Firenze, alla presenza di Città Metropolitana e Comune di Firenze, dell’azienda e delle organizzazioni sindacali ed Rsu. Incontro nel corso del quale i sindacati hanno chiesto il ritiro del piano presentato nei giorni scorsi dall’azienda che prevede la […]

FIRENZE – Si è tenuto ieri in Regione l’incontro per la vertenza relativa alla Targetti Sankey di Firenze, alla presenza di Città Metropolitana e Comune di Firenze, dell’azienda e delle organizzazioni sindacali ed Rsu. Incontro nel corso del quale i sindacati hanno chiesto il ritiro del piano presentato nei giorni scorsi dall’azienda che prevede la dismissione complessiva di Targetti a Firenze con vendita dello stabilimento, la chiusura della produzione e il solo mantenimento della parte amministrativa in un luogo ancora da definire, con relativa riduzione dell’organico di oltre 50 unità delle attuali 90.

“Le istituzioni – si legge in una nota della Cgil – hanno messo in campo tutti gli strumenti per sostenere e lavorare assieme a un piano di rilancio industriale ed economico dell’attività, a condizione che l’azienda tornasse indietro sui licenziamenti e sulla dismissione della produzione. Ma, nonostante tutte le aperture prefigurate, non ha voluto discutere alcuna diversa impostazione”. “E’ inaccettabile – ha detto il segretario generale della Fiom Cgil di Firenze Prato e Pistoia, Stefano Angelini – che l’azienda da una parte parli di licenziamenti e dismissione, dall’altra ci dica che ha ordinativi fino ai prossimi mesi. Come può non prendere in considerazione né la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali, né gli impegni istituzionali per un rilancio vero? Se l’intento è solo quello di dismettere e fare una speculazione del marchio e immobiliare, chiediamo all’azienda di mettere a disposizione l’attività per esplorare possibili investitori che credono ancora nella possibilità di sviluppo di Targetti nel mondo”.