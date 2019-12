SESTO FIORENTINO – Sono in consegna in questi giorni gli avvisi per il saldo della Tari 2019. Le persone fisiche riceveranno gli avvisi per posta ordinaria, mentre alle aziende l’invio è già stato effettuato via PEC. La scadenza per il pagamento è il prossimo 31 gennaio. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/tassa-sui-rifiuti-tari.