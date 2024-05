Tari, la replica dell’assessore Scalini: “Nel 2024 aumenti contenuti per gli utenti”

SIGNA – “Il consiglio comunale di martedì ha approvato le nuove tariffe Tari, gli aumenti per la maggioranza degli utenti saranno nell’ordine di pochi euro, ben al di sotto dell’inflazione. È tuttavia evidente che il costo sia elevato e bisogna mettere in campo tre strategie”: questa la replica dell’assessore Gabriele Scalini alle critiche mosse da Uniti per Signa. Scalini poi spiega di quali strategie parla: “Alia deve completare la creazione degli impianti per rendere autonomo il nostro territorio sullo smaltimento dei rifiuti senza doverli esportare fuori regione. Su questo tema sono stati fatti importanti passi avanti: l’apertura del biodigestore di Montespertoli unito a quello di Peccioli già nel 2024 renderanno la nostra zona completamente autonoma nell’organico. A questo si aggiunge il nuovo impianto di smaltimento dispositivi elettronici di San Donnino, l’impianto della carta a Pistoia e le nuove linee per le plastiche pesanti di Revet. Questo comporterà un significativo contenimento dei costi. Il passaggio a tariffa corrispettiva permetterà non solo di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata (ora al 70%) ma anche di introdurre il principio della tariffa correlata alla capacità di differenziare in maniera corretta. Inoltre permetterà di avere le stesse tariffe dei Comuni aderenti all’Ats. La terza strategia è la lotta all’evasione secondo il principio: pagare meno pagare tutti. Dopo l’Hakeraggio subito nel 2022 da Alia ora finalmente c’è un database nuovo ed efficiente. Anche il Comune di Signa ha da poco perfezionato le assunzioni per la realizzazione un ufficio entrate che nelle precedenti settimana ha già iniziato un attento incrocio di dati con l’anagrafe. Siamo a un passo dal realizzare un’efficace lotta all’evasione che consentirà non solo di avere maggiori disponibilità per le fasce più deboli ma, in maniera graduale, anche di alleggerire la pressione fiscale. Non votare il Pef di Alia, come sostiene l’opposizione, è un’azione inutile e dannosa. L’unico effetto sarebbe quello raddoppiare gli aumenti negli anni successivi”.