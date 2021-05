Tari, rinviata al 30 settembre per le utenze non domestiche

SESTO FIORENTINO – Rinviata la scadenza della prima rata della TARI dal 31 maggio al 30 settembre per tutte le utenze non domestiche: è quanto ha stabilito il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino all’unanimità nel corso dell’ultima seduta. Posticipate anche la scadenza della seconda rata, che passa dal 30 settembre al 31 ottobre, mentre al […]

SESTO FIORENTINO – Rinviata la scadenza della prima rata della TARI dal 31 maggio al 30 settembre per tutte le utenze non domestiche: è quanto ha stabilito il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino all’unanimità nel corso dell’ultima seduta. Posticipate anche la scadenza della seconda rata, che passa dal 30 settembre al 31 ottobre, mentre al momento è confermato il termine del 31 dicembre per il saldo.

“Si tratta di una misura necessaria per dare respiro agli operatori economici della nostra città – spiega l’assessore alle attività produttive Gabriella Bruschi – Per molte realtà il mese di maggio è stato il primo mese di lavoro dopo un lungo periodo di chiusura. Sentite anche le associazioni di categoria, abbiamo ritenuto opportuno spostare le scadenze, così da dare la possibilità di programmare al meglio la ripartenza e di utilizzare questi mesi per valutare, sulla base delle risorse a bilancio, se sia possibile prevedere ulteriori misure per le categorie più colpite. La scelta ha visto la convergenza di tutte le forze politiche che hanno lanciato un segnale di vicinanza e unità in un momento molto difficile per la nostra economia”.