Taric a Carmignano, diretta Facebook e assemblee nelle frazioni  

CARMIGNANO – Tutto sulla Taric, la tariffa corrispettiva in funzione dal 1 gennaio anche a Carmignano. Il nuovo sistema di raccolta differenziata, che premia i comportamenti virtuosi, sarà oggetto di “una serie di momenti di approfondimento – dice il vice-sindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi – sia attraverso i canali social che con incontri pubblici”. Per illustrare il funzionamento della nuova tariffa e, più in generale per parlare della gestione dei rifiuti, il Comune, con Alia, ha promosso una diretta Facebook lunedì 13 gennaio, alle 18. “Cercheremo di rispondere – afferma l’assessore Migaldi – ai dubbi e agli interrogativi sul meccanismo di raccolta avviato da gennaio, soprattutto su come funziona la rilevazione Tag che registra ogni tipo di conferimento e lo associa alle singole utenze”.

La diretta Facebook di lunedì inaugura, dopo gli incontri già svolti lo scorso anno, una serie di appuntamenti, denominati “I sabati della Taric”, che per otto sabati consecutivi, dal 18 gennaio, porteranno il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore Migaldi in assemblea in ogni frazione (Carmignano, Seano, Comeana, Bacchereto, Poggio alla Malva, Santa Cristina, Artimino e La Serra), per incontrare i cittadini e fornire materiali e informazioni utili sulla Taric, e sulle modalità di raccolta che sono conseguenti all’entrata in funzione della tariffa corrispettiva.

“Avevamo programmato – dice il sindaco – questo ciclo di assemblee, per dare la massima diffusione alla conoscenza della nuova tariffa. Assemblee tanto più necessarie perché, soprattutto sui social, stanno circolando informazioni non corrette, veicolate peraltro senza competenza”. A disposizione dei cittadini anche le pagine dedicate sul portale di Alia: https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/tariffa-corrispettiva e https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/tariffa-corrispettiva-carmignano.