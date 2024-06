Taric, continua la distribuzione dei nuovi kit a Carmignano. Giovedì 6 giugno la prima assemblea

CARMIGNANO – Sospesa la distribuzione dei sacchetti porta a porta. E’ l’effetto del passaggio alla tariffa corrispettiva (Taric), il nuovo sistema di fatturazione basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025. Continuerà, ma fino ad esaurimento scorte, solo la distribuzione dei sacchi per la raccolta dell’organico e dei sacchi rosa, mentre cesserà per quelli della plastica. E’ infatti iniziata, dallo scorso 27 maggio, la consegna dei nuovi kit all’ufficio Taric predisposto da Alia, d’intesa con il Comune: alla biblioteca comunale di Seano (ingresso via Fratelli Giannini), con orario lunedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30, è aperto fino al 20 luglio (come indicato dalla lettera inviata da Alia ad ogni utenza) il Pop Up Alia Store per avere informazioni sulla nuova tariffa e per ritirare (con la lettera di Alia e i vecchi contenitori) la nuova attrezzatura di raccolta, composta da tre contenitori per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile, e sacchi per la raccolta del multimateriale leggero dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag). Insieme alla consegna dei nuovi kit, Alia, sempre d’intesa col Comune, ha intrapreso un’attività di informazione per spiegare il funzionamento della Taric. Campagna d’informazione che prevede anche lo svolgimento di tre assemblee, la prima delle quali si svolgerà a Seano, nel pomeriggio (ore 18) di domani, giovedì 6 giugno, alla polisportiva Colline Medicee, via Bocca di Stella, 3. La seconda assemblea è programmata per giovedì 13 giugno, sempre alle 18, a Carmignano, nella Sala consiliare, in piazza Vittorio Emanuele II; l’ultimo incontro, ancora alle 18, si svolgerà mercoledì 26 giugno a Comeana, allo Spazio Giovani, in piazza Cesare Battisti, 17. L’apertura del Pop Up Alia Store comporterà la sospensione. per riprendere ad agosto, del point in palazzo comunale del primo lunedì del mese.