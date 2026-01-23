Taric, il 29 gennaio diretta Facebook sulla pagina del Comune. Conferimenti sulla App: le precisazioni di Alia

SIGNA – Una diretta Facebook sulla pagina del Comune di Signa. E’ quella in programma il prossimo 29 gennaio alle 18 per parlare della Taric, la tariffa corrispettiva entrata in vigore il 1 gennaio. Si tratta quindi di un “momento informativo e di confronto con la cittadinanza” organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Plures Alia. “L’incontro – spiegano – sarà un’occasione utile per illustrare nuovamente il funzionamento della tariffa corrispettiva, il metodo di raccolta e per rispondere in diretta alle domande dei cittadini”. Fino a oggi il 75% delle utenze ha ritirato il kit necessario per il corretto conferimento dei rifiuti: per agevolare gli utenti, il punto di distribuzione di via Santelli resterà aperto fino al 28 febbraio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13. Sempre in via Santelli è attivo anche lo sportello Tari/Taric, dedicato agli aspetti amministrativi legati alla tariffa. Lo sportello è operativo tutti i martedì dalle 8.30 alle 12.30, in concomitanza con la presenza degli operatori incaricati della consegna delle attrezzature. Infine, Plures Alia precisa che “i conferimenti effettuati a partire dal 1 gennaio potrebbero non essere ancora visibili nel profilo utente su Aliapp, perché è in corso la migrazione delle attrezzature verso le nuove utenze Taric. Una volta completato il processo, gli utenti potranno visualizzare correttamente tutti i conferimenti effettuati”.