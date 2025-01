Taric, il sindaco Prestanti dialoga con i cittadini su Facebook. E adesso via alle assemblee pubbliche sul territorio

CARMIGNANO – Il messaggio è stato chiaro e duplice: “Ancora per gennaio la vecchia tariffa dei rifiuti, Tari, conviverà con la nuova corrispettiva, Taric, in vigore dal primo giorno dell’anno, senza incorrere in sanzioni o penalizzazioni”, e questo perché “la distribuzione dei contenitori per il nuovo sistema di raccolta differenziata non è stato completata”. Alia,inoltre, […]

CARMIGNANO – Il messaggio è stato chiaro e duplice: “Ancora per gennaio la vecchia tariffa dei rifiuti, Tari, conviverà con la nuova corrispettiva, Taric, in vigore dal primo giorno dell’anno, senza incorrere in sanzioni o penalizzazioni”, e questo perché “la distribuzione dei contenitori per il nuovo sistema di raccolta differenziata non è stato completata”. Alia,inoltre, ha ancora 300 kit da consegnare a domicilio a chi non può ritirarli: “Non si paga di più se si fanno più svuotamenti, ciò che conta per il calcolo della nuova tariffa è la percentuale di raccolta differenziata che si riesce a fare”. Sono i due chiarimenti più importanti, insieme alla raccomandazione “di controllare periodicamente sul sito di Alia se la lettura Tag dei propri rifiuti è stata correttamente eseguita”, forniti dal sindaco Edoardo Prestanti, durante la diretta Facebook sulla Taric di lunedì scorso, allestita dal Comune, in dialogo costante per più di 90 minuti con una media 180 persone collegate, con picchi di 200 e oltre.

Dubbi, domande, interrogativi, richieste di informazioni e chiarimenti, con il sindaco che si è trasformato anche in “tecnico” e ha risposto ai numerosi messaggi arrivati nel corso della diretta. Il tutto accompagnato da un doppio invito: a verificare sul sito di Alia, all’indirizzo simula.aliaserviziambientali.it, “il proprio livello di raccolta differenziata; a recarsi, chi ancora non l’ha fatto”, al centro Alia di Prato, in via Paronese, o alla tabaccheria di Carmignano, in piazza Vittorio Emanuele, “a ritirare bidoncini o sacchi”, dal momento che manca all’appello il 25% di utenza. Prestanti ha anche chiarito che il nuovo sistema è composto da una tariffa base “indipendente dai conferimenti” e da una parte variabile con “la maggiorazione in bolletta che scatta dal 50% in giù di differenziata, mentre il premio avviene dall’80% in su». Il sindaco ha inoltre evidenziato «che è meglio esporre i bidoni pieni” e che “non accade niente se si fanno più conferimenti, la discriminante è sempre la percentuale di differenziata sul totale dei rifiuti prodotti”.

A Carmignano, fra l’altro, c’è un nuovo calendario di raccolta: lunedì organico; martedì indifferenziato, pannolini e pannoloni; mercoledì carta e cartone; giovedì plastica e multimateriale, venerdì organico, pannolini e pannoloni. Nella diretta Facebook il sindaco ha reso noto “che il Comune sta procedendo con Alia a verificare la posizione delle campane di vetro, per eventuali modifiche” e ha rivendicato “l’azione capillare di informazione del Comune. Il collegamento Facebook – ha detto – è stato solo il primo atto a cui faranno seguito, in ogni frazione, “I sabati della Taric”: si partirà con le assemblee da Seano e dalla biblioteca comunale la mattina (ore 10-12) di sabato 18 gennaio”, per proseguire con il seguente calendario: sabato 25 gennaio, Carmignano, Sala consiliare, ore 10-12; sabato 1 febbraio, Comeana, Spazio Giovani, ore 10-12; sabato 8 febbraio, Bacchereto, Sala della Musica, ore 10- 12, venerdì 14 febbraio, Poggio alla Malva, circolo A Naldi, ore 18- 20; sabato 22 febbraio, S. Cristina, circolo Mcl, ore 10-12; sabato 1 marzo, Artimino, circolo Mcl, ore 10-12; sabato 8 marzo, La Serra, Tennis club, ore 10-12.