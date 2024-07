Taric, le fatture del saldo del 2023 arriveranno a fine luglio

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa le fattura del saldo del 2023 calcolate con il nuovo metodo tariffario corrispettivo saranno recapitate verso fine luglio. È, invece, in corso in questo momento un’emissione relativa a utenze che nei primi nove mesi dell’anno 2023 presentavano svuotamenti in eccesso importanti a seguito di un notevole conferimento di […]

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa le fattura del saldo del 2023 calcolate con il nuovo metodo tariffario corrispettivo saranno recapitate verso fine luglio. È, invece, in corso in questo momento un’emissione relativa a utenze che nei primi nove mesi dell’anno 2023 presentavano svuotamenti in eccesso importanti a seguito di un notevole conferimento di rifiuti indifferenziati e di un rapporto tra rifiuti differenziati e il totale dei rifiuti conferiti inferiore al 40%. “Su tali utenze – si legge in una nota – l’amministrazione comunale e Alia Multiutility hanno effettuato anche un monitoraggio specifico per chiarire possibili criticità nella prima fase di applicazione della tariffa”.

Per questa casistica, ovvero coloro che stanno ricevendo le bollette riferite ai primi nove mesi del 2023, il Punto Alia, presso la sede di via Cadorna, è aperto al pubblico ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese dalle 8.40 alle 13.40; ogni secondo e quarto giovedì dalle 13.30 alle 18.30 (tale sportello sarà potenziato già dai prossimi giorni con operatori aggiuntivi, in risposta a questa emissione straordinaria). Inoltre, è sempre possibile rivolgersi anche agli altri sportelli attivi sul territorio (www.aliaserviziambientali.it), da quello di Firenze, in via Nigetti 18, a quello di Empoli, presso l’Ecocentro in via del Castelluccio.

Il saldo 2023 arriverà entro fine luglio 2024 con scadenza di pagamento prevista nella seconda metà di settembre. In prossimità di tale scadenza il Punto Alia, in accordo con l’amministrazione comunale, sarà potenziato ulteriormente anche con aperture straordinarie e orari aggiuntivi. “Infine – spiegano dal Comune – si informa che la prima bollettazione 2024, corrispondente ai mesi gennaio-settembre, sarà emessa a ottobre. Informazioni dettagliate saranno comunicate in prossimità dell’arrivo di quest’ultima emissione”.