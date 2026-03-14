Tariffa corrispettiva a Carmignano, Plures Alia: “Nessun aumento generalizzato delle tariffe”

CARMIGNANO – In merito alle dichiarazioni diffuse in queste ore sulla tariffa corrispettiva nel Comune di Carmignano, Plures Alia precisa che “non si è verificato alcun aumento generalizzato delle tariffe del servizio rifiuti. Le fatture che stanno arrivando in questi giorni fanno riferimento al piano economico-finanziario già approvato per il 2025 e risultano in linea […]

CARMIGNANO – In merito alle dichiarazioni diffuse in queste ore sulla tariffa corrispettiva nel Comune di Carmignano, Plures Alia precisa che “non si è verificato alcun aumento generalizzato delle tariffe del servizio rifiuti. Le fatture che stanno arrivando in questi giorni fanno riferimento al piano economico-finanziario già approvato per il 2025 e risultano in linea con quanto applicato nei trimestri precedenti. Il sistema Taric non ha introdotto un aumento complessivo dei costi del servizio, ma un diverso criterio di distribuzione tra le utenze, basato anche sui comportamenti di conferimento dei rifiuti”.

“Questo significa – aggiungono – che alcune utenze possono registrare variazioni rispetto al passato, mentre per altre l’importo resta stabile o risulta più contenuto. Si tratta di un effetto tipico dei sistemi di tariffazione puntuale, già adottati in numerosi Comuni dell’Ato Toscana Centro, che collegano in modo più diretto il costo del servizio alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto e alla qualità della raccolta differenziata. Il servizio di gestione dei rifiuti è inoltre organizzato in un ambito territoriale più ampio che supera la dimensione del singolo Comune, consentendo una gestione integrata e più efficiente del sistema”.

“Il funzionamento della tariffa corrispettiva, i criteri di calcolo e i dati relativi al servizio – concludono da Plures Alia – sono stati illustrati nel tempo in diverse occasioni pubbliche e istituzionali, oltre che attraverso i canali informativi dedicati ai cittadini. Tra queste, la commissione ambiente dell’8 luglio e il consiglio comunale del 9 dicembre, momenti di confronto aperti alla partecipazione della cittadinanza durante i quali sono stati presentati numeri e meccanismi del sistema. Le rilevazioni diffuse attraverso i social network non possono essere considerate indagini rappresentative della popolazione. Si tratta di iniziative spontanee prive di un campione verificabile e quindi non paragonabili ai dati ufficiali relativi al servizio e alla tariffazione. Plures Alia resta comunque a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti sulle singole bollette e sui meccanismi di calcolo della tariffa, attraverso i propri canali di assistenza e gli sportelli territoriali”.