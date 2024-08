Tariffa corrispettiva, prorogata l’apertura degli sportelli di Alia Multiutility a Campi Bisenzio e Poggio a Caiano

CAMPI BISENZIO – A Quarrata, Poggio a Caiano e Campi Bisenzio prorogate le aperture dei Pop Up Store di Alia Multiutility dedicati al ritiro dei kit per la nuova tariffa corrispettiva, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. L’invito rivolto ai cittadini è di ritirare il kit il prima possibile per evitare eventuali code di fine anno. A Quarrata il Pop Up […]

CAMPI BISENZIO – A Quarrata, Poggio a Caiano e Campi Bisenzio prorogate le aperture dei Pop Up Store di Alia Multiutility dedicati al ritiro dei kit per la nuova tariffa corrispettiva, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. L’invito rivolto ai cittadini è di ritirare il kit il prima possibile per evitare eventuali code di fine anno. A Quarrata il Pop Up Store di trova al Parco Verde Olmi, in via Galigana 417, e resterà aperto fino al 28 dicembre ogni mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13.30. A Poggio a Caiano l’indirizzo di riferimento è alle Scuderie Medicee (sala A. Spadini con accesso da via Pratese) fino al 19 dicembre tutti i giovedì dalle 8.30 alle 13.30. A Campi Bisenzio il Pop Up Store si trova in via del Biancospino 118 e resterà aperto fino al 28 dicembre, ogni martedì e sabato dalle 8.30 alle 13.30 e tutti i venerdì dalle 13.30 alle 18.30.

Per il ritiro dei kit i cittadini possono recarsi anche in tutti gli sportelli Alia. L’elenco completo è consultabile cliccando su aliaserviziambientali.it. Ma si può anche contattare il call center e richiedere di ricevere gratuitamente l’intero kit a domicilio telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).