Tariffa corrispettiva, prorogati gli sportelli al pubblico. Anche a Campi Bisenzio e Carmignano

CAMPI BISENZIO – Prosegue il percorso dei Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Quarrata, Campi Bisenzio e Serravalle Pistoiese che, a partire dal 1 gennaio 2025, passeranno a Taric, la tariffa corrispettiva, già applicata in Toscana in 18 Comuni. Nei cinque Comuni che saranno presto coinvolti dalla novità, Alia Multiutility, in accordo con le amministrazioni locali, ha predisposto, a fianco delle attività informative rivolte alla cittadinanza, proroghe alle aperture degli sportelli, i Pop Up Alia Store, dedicati al ritiro del nuovo kit composto da tre contenitori (uno per carta e cartone, uno per l’organico e uno per il residuo non differenziabile) e da sacchi per la raccolta di imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak, tutti dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag). La raccolta del vetro sarà invece esclusa dalla misurazione e non influirà nel calcolo della bolletta.

Anche per il Comune di Carmignano il Pop Up Alia Store presso la Biblioteca comunale, in via Carlo Emilio Gadda, rimarrà attivo fino al 20 luglio nei giorni di lunedì, venerdì e sabato con orario 8.30-13.30; successivamente e fino al 7 settembre i giorni di apertura al pubblico saranno mercoledì (13.30-18.30) e sabato (8.30-13.30). Nel Comune di Poggio a Caiano fino a sabato 13 luglio il Pop Up Alia Store sarà aperto, presso le Scuderie Medicee, nelle giornate di mercoledì (13.30-18.30), giovedì e sabato (8.30-13.30); dal 18 luglio, invece, l’orario di apertura al pubblico prevede soltanto il giovedì mattina dalle 8.30 alle 13.30. Per lo stesso Comune si informano i cittadini che lunedì 9 settembre alle 21 avrà luogo una nuova assemblea pubblica presso il palazzo comunale, in Sala della Giostra. Per il Comune di Campi Bisenzio, si confermano le aperture del Pop Up Alia Store fino al 28 settembre, in via del Biancospino 118, ogni martedì e sabato mattina (8.30-13.30) e tutti venerdì pomeriggio (13.30-18.30).

Alia ricorda infine che “le letture e l’applicazione della nuova tariffa inizieranno a partire da gennaio 2025, e invita la cittadinanza a ritirare i nuovi kit recandosi ai Pop Up Store di Alia, oppure a richiederne la consegna gratuita a domicilio chiamando il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e rete mobile). I titolari di aziende di grandi dimensioni possono prenotare, tramite call center, la visita di un operatore Alia”.