Tauriello (Forza Italia) “Occorre un progetto integrato di sicurezza”

SESTO FIORENTINO – Un sistema di vido sorveglianza e l’adozione di un progetto integrato di sicurezza urbana: la richiesta arriva dalla capogruppo di Forza Italia Maria Tauriello che, da un lato si dice soddisfatta “del presidio del territorio che Sesto ha messo in campo anche con gli agenti di prossimità della Polizia Municipale ma occorre aumentare ogni sforzo per rendere il nostro territorio più sicuro”, ma dall’altro chiede l’attivazione di un progetto di controllo di vicinato.

“Nelle scorse settimane – afferma Tauriello – ho chiesto alla Prefettura di Firenze di conoscere i dati sui delitti commessi a Sesto. Gli ultimi dati disponibili (riferiti all’anno 2018) evidenziano come ancora oggi vi sia uno scenario complicato. I reati commessi sono stati 2477, appena 31 in meno rispetto all’anno precedente ma un numero più alto rispetto a quelli registrati nel 2015 e nel 2016. Sono poi le singoli voci di reato ad ampliare la nostra preoccupazione. Nell’anno interessato sono stati registrati 1373 furti (3,7 al giorno), 454 danneggiamenti (80 in più rispetto al 2017), 131 frodi informatiche (40 in più rispetto al 2017) 142 furti con destrezza, 148 furti in esercizi commerciali e 306 furti in abitazione. Qui non si tratta solo di percezione di insicurezza a Sesto. Sono dati oggettivi, numeri che destano molta preoccupazione e testimoniano come sia indispensabile e prioritario mettere in campo misure aggiuntive per tutelare i cittadini, le imprese e gli esercizi commerciali del nostro territorio. Dal 2015 al 2018 sono 200 le denunce in più registrate, mentre in tutta Italia i reati appaiano in calo. Ancora una volta Forza Italia torna a richiedere la creazione di un reale sistema di video sorveglianza, l’attivazione del progetto del controllo di vicinato e l’adozione di un progetto integrato di sicurezza urbana che sia utile per innalzare le misure di sicurezza”.