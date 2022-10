Taxi, Azione Ncc: “All’aeroporto di Firenze ancora lunghe code, le licenze temporanee sono una “non soluzione”…”

FIRENZE – “Ieri, nel bel mezzo del ponte di Ognissanti, lunghe code di turisti ad aspettare taxi che non arrivano. Il Comune ha proposto licenze temporanee per arginare il problema, ma sarebbe una non soluzione. Il punto è che i taxi mancano perché fanno tutto meno che il servizio taxi: dai tour nel Chianti alla fidelizzazione di clienti, in pratica fanno gli Ncc”: Azione Ncc denuncia una nuova serata difficile per chi cerca un taxi, dopo quelle alla stazione di Santa Maria Novella di alcuni giorni fa. “Siamo nel mezzo di un ponte molto importante per il turismo, – dicono da Azione Ncc – c’è la bella stagione, la volontà di partire dopo essere stati fermi causa Covid. La gente ha voglia di viaggiare e si vede. Ma se i problemi non vengono risolti i turisti si stuferanno presto di dover aspettare ore per salire a bordo di un mezzo. Esiste un problema taxi riconosciuto anche dal sindaco Dario Nardella”. “È però impensabile – continuano gli Ncc – chiedere ai tassisti di risolvere il problema che loro stessi creano. Cosa fanno realmente i taxi preposti al servizio di piazza come prevede la legge 21 del 1992? Fanno per lo più gli Ncc, questo è il grande problema. Per risolverlo serve un intervento vero della politica, se aspettiamo una mossa dei tassisti attendiamo come le persone davanti all’aeroporto. Nessuno si muoverà”.